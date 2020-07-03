Четыре вспышки коронавируса остаются активными в Псковской области

14:31, 03 июля 2020, ПАИ

В Псковской области четыре вспышки коронавирусной инфекции остаются активными. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Зарегистрировано 16 вспышек коронавирусной инфекции с общим числом пострадавших 451 человек», - отметил Александр Нестерук.

Контактными остаются 923 человека. По словам Александра Нестерука, 12 вспышек были сняты с контроля, под наблюдением находится четыре вспышки с общим числом пострадавших 151 человек: ПНИ «Моринский», цех готовой продукции Великолукского мясокомбината, Психиатрическая больница №1 и ООО «Йура Корпорейшн РУС».