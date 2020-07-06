После 11 лет лечения умерла девушка, пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

19:20, 06 июля 2020, ПАИ

После 11 лет лечения умерла девушка, пострадавшая при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», — отметили в пермском Минздраве.

Ирине Пекарской было 33 года. Последние 11 она провела в больнице — надышалась при пожаре угарным газом, сначала произошло токсическое поражение мозга, позже атрофировались ноги и руки. Она стала 157-й жертвой трагедии.

Страшный пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» произошёл 5 декабря 2009 года. В ту ночь праздновали восьмилетие клуба. Искры от фейерверка попали на декоративный потолок, начался пожар, огонь быстро распространился по всему залу. Помимо большого количества погибших, в той трагедии пострадали ещё 82 человека