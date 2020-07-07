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Взломщикам банкоматов в Псковской области грозит до 10 лет колонии

Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Санкт-Петербурга и Псковской области, обвиняемых в совершении краж денежных средств из банкоматов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

Органами предварительного расследования злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище в особо крупном размере организованной группой).

С ноября 2018 года по июнь 2019 года мужчины, а также еще четыре их подельника, объявленные в розыск, действуя организованной группой, взломали банкомат в одном из магазинов «Пятерочка» в Острове Псковской области и похитили из него 2,6 млн рублей. Также они совершили еще три неудачных попытки хищения денег на общую сумму более 7,5 млн рублей из банкоматов различных банков, установленных в магазинах Пскова и Псковского района.

При этом каждый раз они вынуждены были покидать место преступления в связи с прибытием по тревоге сотрудников охранных организаций.

Санкция ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Псковской районный суд для рассмотрения по существу.

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