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275 тысяч лишился пскович из-за действий телефонного мошенника

59-летний житель Пскова лишился 275 тысяч рублей из-за действий дистанционного мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 июля псковичу позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты жителя областного центра злоумышленники пытаются снять деньги, а для предотвращения этого противоправного деяния он попросил псковича уточнить реквизиты банковской карты. Пскович не отказал в просьбе незнакомцу. А через некоторое время с его карты было списано 275 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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