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Политика

14 июля состоится сессия Псковского областного Собрания

Очередная, 48-я сессия Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов назначена на 14 июля и пройдёт в режиме видео-конференц-связи. Это будет последнее заседание парламентского сезона, после которого законодательный орган уйдёт на каникулы. Такое решение 7 июля принял Совет Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

В повестку заседания включены 29 вопросов – депутатам предстоит рассмотреть все нормативные акты, готовые на этот момент к принятию. «На следующее заседание мы соберемся только в сентябре. Конечно, если не будет каких-то срочных задач, которые придётся оперативно решать и собираться во внеочередном порядке», - обратился к членам Совета Собрания Александр Котов, обозначая план работы на предстоящий период.

Депутаты планируют обсудить очередные изменения бюджета региона, Избирательного кодекса Псковской области, предусматривающие возможность голосования избирателей по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Новые нормы предложено включить в закон об Уполномоченном по правам человека, в закон об административных правонарушениях, а также в порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области. Ряд вопросов касается поддержки федеральных инициатив, отнесённых к предметам совместного ведения.

В соответствии с регламентом областного Собрания депутатов период с 15 июля по 10 сентября является межсессионным, сессии в это время не созываются. При этом следующее заседание должно пройти не позднее 15 сентября – это связано с требованием федерации утвердить величину прожиточного минимума пенсионера в установленный срок. На первой же сессии нового парламентского сезона депутаты рассмотрят все проекты законов и постановлений, поступившие в период каникул.

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