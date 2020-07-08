0
12:03
Началась горячая линия по детской безопасности (ПРЯМОЙ ЭФИР)
09:55
Водолазы возобновили поиски тела утонувшего в реке Великой псковича
00:21
Публикуем видео с места поисков тела утонувшего парня в Пскове
22:28
Поиски тела утонувшего в реке Великой псковича приостановлены
21:24
Мужчина утонул в реке Великой в Пскове
17:41
В Пскове полностью сгорел автомобиль
16:09
Штык-ножи от автомата Калашникова попытался вывезти из Псковской области водитель фуры
Еще новости
Происшествия

15-летний велосипедист пострадал в ДТП в Плюсском районе

Вчера около 17:55 на 43-м километре автодороги Заполье - Гдов Плюсского района велосипедист столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Велосипедист, 15-летний житель Санкт-Петербурга, при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai под управлением 48-летней жительницы Плюсского района. Автомобиль двигался в попутном направлении. 

В результате ДТП велосипедист получил ушибы и поверхностные травмы, госпитализирован не был.

Как сообщили в УМВД, у водителя Nissan Qashqai имелись признаки алкогольного опьянения. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Началась горячая линия по детской безопасности (ПРЯМОЙ ЭФИР)
08 июля 2020
Началась горячая линия по детской безопасности (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Водолазы возобновили поиски тела утонувшего в реке Великой псковича
08 июля 2020
Водолазы возобновили поиски тела утонувшего в реке Великой псковича
Публикуем видео с места поисков тела утонувшего парня в Пскове
08 июля 2020
Публикуем видео с места поисков тела утонувшего парня в Пскове
Поиски тела утонувшего в реке Великой псковича приостановлены
07 июля 2020
Поиски тела утонувшего в реке Великой псковича приостановлены
Мужчина утонул в реке Великой в Пскове
07 июля 2020
Мужчина утонул в реке Великой в Пскове
В Пскове полностью сгорел автомобиль
07 июля 2020
В Пскове полностью сгорел автомобиль
Штык-ножи от автомата Калашникова попытался вывезти из Псковской области водитель фуры
07 июля 2020
Штык-ножи от автомата Калашникова попытался вывезти из Псковской области водитель фуры
47-летний пскович Григорий Епифанов нашёлся
07 июля 2020
47-летний пскович Григорий Епифанов нашёлся

Идет загрузка...