15-летний велосипедист пострадал в ДТП в Плюсском районе
Вчера около 17:55 на 43-м километре автодороги Заполье - Гдов Плюсского района велосипедист столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Велосипедист, 15-летний житель Санкт-Петербурга, при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai под управлением 48-летней жительницы Плюсского района. Автомобиль двигался в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист получил ушибы и поверхностные травмы, госпитализирован не был.
Как сообщили в УМВД, у водителя Nissan Qashqai имелись признаки алкогольного опьянения. Проводится проверка.