Первый в Европе инкубатор для креветок появился в Крыму

09:27, 08 июля 2020, ПАИ

В Крыму открыли инкубатор по выращиванию мальков креветки Vannamei. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, пишет РИА Новости.

«В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан» заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки «Vannamei», - сказал Андрей Рюмшин.

На предприятии уже вывели первые четыре миллиона мальков креветок. В этом году руководство компании планирует запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды и выращивать не менее 400 миллионов мальков каждый год.

Министр сельского хозяйства добавил, что благодаря инкубатору в республике успешно реализуют программы импортозамещения и продуктовой безопасности.