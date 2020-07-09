0
14:04
На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
13:52
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
13:12
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
12:46
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
11:16
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
15:53
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
07:26
Путин не знает, когда Евросоюз откроет границы для россиян
Еще новости
Политика

Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской

 

Сегодня, 9 июля, в 13:00 гостьей ПАИ-live стала глава Пскова Елена Полонская. 

Так растут или нет расходы на аппарат Псковской гордумы? Какая реально зарплата у главы Пскова? Кому надо подарить розовый калькулятор? Кто выстрелил себе в ногу во время годового отчета Елены Полонской? Почему некоторые депутаты недовольны, когда глава города заезжает в их округ? Об этом и многом другом говорим с главой города.

Смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» в 13:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Названа зарплата главы Пскова Власти Пскова планируют благоустроить территорию у школы №24 и построить пристройку к учреждению На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове Площадку для линеек в лицее № 4 построят на сэкономленные главой Пскова деньги от командировок Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям» Все размещавшиеся в псковской «Таблетке» организации получат новые помещения Фракция КПРФ в гордуме стреляет в собственную ногу – Елена Полонская После реконструкции «Таблетка» станет новой точкой притяжения псковичей – Полонская 90 псковских садоводств могут получить налоговую льготу Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
09 июля 2020
На 94 млн больше потратят на ремонт дорог в Пскове
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
09 июля 2020
Розовый калькулятор предложила подарить Елена Полонская некоторым своим «доброжелателям»
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
09 июля 2020
Начался ПАИ-live с главой Пскова Еленой Полонской
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
09 июля 2020
Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о своей зарплате
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
09 июля 2020
Депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live: что после поправок
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
08 июля 2020
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
Путин не знает, когда Евросоюз откроет границы для россиян
07 июля 2020
Путин не знает, когда Евросоюз откроет границы для россиян
Михаил Ведерников занял 15-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
06 июля 2020
Михаил Ведерников занял 15-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Идет загрузка...