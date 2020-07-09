Фракция КПРФ в гордуме стреляет в собственную ногу – Елена Полонская

13:43, 09 июля 2020, ПАИ

Глава города Елена Полонская назвала критику своего отчета со стороны фракции КПРФ в гордуме «выстрелом в собственную ногу». В эфире ПАИ-live 9 июля глава Пскова прокомментировала действие городских депутатов.

Елена Полонская подчеркнула, что не все депутаты «до конца разобрались в регламенте проведения сессии и в уставе города Пскова». «Отчет главы Пскова – это не только отчет перед депутатами, но и перед населением. Отчет главы Пскова содержит и отчет депутатов, комитетов. Эти отчеты легли в основу отчета главы города», - пояснила она.

Таким образом, высказавшись против отчета главы города, фракция КПРФ не поддержала и свою деятельность в городской думе. «Это фактически выстрел в собственную ногу», - отметила Полонская.

Гостья эфира сообщила, что в этом году в Псковской области разыгрывается более тысячи мандатов, в связи с этим начинается партийная борьба. То, что все партии, кроме «Единой России», во время пандемии отошли в сторону и не проявили себя, Елена Полонская назвала «выстрелом во вторую ногу».