Размер платы за содержание жилого помещения хотят изменить в Пскове

19:48, 09 июля 2020, ПАИ

В Пскове планируют изменить размер платы за содержание жилого помещения. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству 9 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Изменения затронут не всех псковичей, а только нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах и собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления многоквартирным жилым домом. А также собственников помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

По словам заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут, если депутаты примут положительное решение по этому вопросу, то повышение в соответствии с ростом индекса потребительских цен составит лишь 3 %.

Елена Жгут отметила, что, в случае принятия изменений, например, для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метра увеличение размера платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой составит 23,94 рубля, двухкомнатной квартиры площадью 52 квадратных метра – 19,76 рубля, однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра – 12,54 рубля.

Замглавы администрации города также напомнила, что местные власти наделены правом изменять размер данной платы не чаще одного раза в год. Также она сообщила, что последние изменения были утверждены решением Псковской городской Думы в январе 2019 года.

Большинством голосов члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова включить этот вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской гордумы.