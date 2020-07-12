Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района
Кандидат от партии «Единой Россия» Сергей Тарасик одерживает победу на выборах главы Печорского района. По предварительным данным ТИК района, за него свои голоса отдали более 67% избирателей.
На втором месте коммунист Дмитрий Богатырёв с 18%, на третьем - Виктор Мишин (7,49%), на четвертом — представитель «Партии Роста» Игорь Романов (3,06%), на пятом либерал-демократ Алексей Марочкин 2,02%.
В выборах приняли участие 28,96% избирателей Печорского района.