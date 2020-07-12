Сергей Тарасик выиграл выборы главы Печорского района

23:38, 12 июля 2020, ПАИ

Кандидат от партии «Единой Россия» Сергей Тарасик одерживает победу на выборах главы Печорского района. По предварительным данным ТИК района, за него свои голоса отдали более 67% избирателей.

На втором месте коммунист Дмитрий Богатырёв с 18%, на третьем - Виктор Мишин (7,49%), на четвертом — представитель «Партии Роста» Игорь Романов (3,06%), на пятом либерал-демократ Алексей Марочкин 2,02%.

В выборах приняли участие 28,96% избирателей Печорского района.