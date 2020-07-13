80% россиян столкнулись с психологическими проблемами во время пандемии

09:31, 13 июля 2020, ПАИ

На фоне пандемии коронавируса более чем у 80% россиян наблюдаются психологические проблемы. Специалисты Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге подвели итоги исследования, пишет «Собака.ru».

Во время пандемии эксперты зарегистрировали резкий скачок уровня психологического дистресса у людей. Ранее негативные эмоции, влияющие на качество жизни, отсутствовали у 73% опрошенных. В мае 2020 года их не было лишь у 18%. Таким образом, из-за ситуации с коронавирусом дистресс коснулся еще 55% респондентов. Процент людей в тяжелом психологическом состоянии все-таки не изменился.

Кризис из-за пандемии сильнее повлиял на психологическое состояние мужчин.

По опыту прошлых эпидемий такое явление может наблюдаться очень долго, до трех лет, говорят психологи.

Исследование проводилось с помощью специального опросника Кесслера (К10): специалисты определяли психологический дистресс людей — уровень негативных эмоций, тревожности, депрессии, беспокойства, проблем со сном и концентрацией.