В Псковской области возобновят работу солярии

12:09, 13 июля 2020, ПАИ

В Псковской области на этой неделе после долгого перерыва откроются солярии. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram.

Псковичка обратилась к главе региона в соцсети с просьбой открыть солярии. Она объяснила, что процедуры в солярии являются безопасными, так как там всегда находится лишь один человек, и после каждого посетителя проводится дезинфекция.

«На этой неделе сделаем», - ответил Михаил Ведерников.

В Псковской области постепенно снимают некоторые ограничения по коронавирусу. В регионе работают летние кафе, жителям Псковской области разрешили ходить в магазины одежды и обуви без перчаток, разрешены групповые тренировки на открытом воздухе и открыты фитнес-клубы.