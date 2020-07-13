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Общество

В Псковской области возобновят работу солярии

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области на этой неделе после долгого перерыва откроются солярии. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram.

Псковичка обратилась к главе региона в соцсети с просьбой открыть солярии. Она объяснила, что процедуры в солярии являются безопасными, так как там всегда находится лишь один человек, и после каждого посетителя проводится дезинфекция.

«На этой неделе сделаем», - ответил Михаил Ведерников.

Скриншот из Instagram Михаила Ведерникова.

В Псковской области постепенно снимают некоторые ограничения по коронавирусу. В регионе работают летние кафе, жителям Псковской области разрешили ходить в магазины одежды и обуви без перчаток, разрешены групповые тренировки на открытом воздухе и открыты фитнес-клубы.

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