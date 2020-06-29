Какие летние кафе открыты в Пскове
В последнюю неделю июня в Псковской области заработали летние кафе и террасы. Этого послабления псковичи ждали три месяца – в марте из-за пандемии коронавируса в регионе закрылись все заведения. Теперь жители области могут провести летний день с любимым блюдом, чашкой кофе и десертом под навесом на летней веранде кафе. Многие кофейни, пиццерии, рестораны, бары уже принимают гостей. Псковское агентство информации выяснило, какие заведения уже открылись для посетителей в Пскове.
В центре
- Ресторан «Розарио» (Октябрьский проспект, 40). Телефон: 8 (8112) 29-14-32.
- Кафе «Вкус и цвет» (Октябрьский проспект, 20). Телефон: 8 (8112) 61-20-19. Официальная группа: https://vk.com/cafe_vkus_i_tsvet.
- «Кофейная коза» (Октябрьский проспект, 17). Официальная группа: https://vk.com/coffeevkoze.
- «Кофе с Кикоиным» (Октябрьский проспект, 38). Телефон: +7 (911) 356-08-96. Официальная группа: https://vk.com/kikoin.coffee.
- Кафе «Компот» (улица Советская, 39). Телефон: 8 (8112) 201-267. Официальная группа: https://vk.com/pskovkompot.
- Пиццерия «Моя Италия» (улица Карла Маркса, 23). Телефон: 8 (8112) 601-000. Официальная группа: https://vk.com/moyaitalia60.
- Ресторан «Пивные палаты» (улица Некрасова, 3). Телефон: 8 (8112) 79-71-12. Официальный сайт.
- Кафе «Поместье» (Узкий переулок, 13). Телефон: 8 (8112) 70-22-11. Официальная группа: https://vk.com/kafe_pomste.
- «Сергиевская столовая» (Октябрьский проспект, 19). Телефон: 8 (906) 221-64-62.
- Кафе «Шоколад» (улица Яна Фабрициуса, 2/17). Телефон: 8 (8112) 72-73-83. Официальная группа: https://vk.com/choco_rp.
- Ресторан «Пивной дом» (Советская набережная, 1/2). Телефон: 8 (8112) 627-800. Официальная группа: https://vk.com/pivnoi_dom_rp.
- Столовая «Бульваръ» (улица Ленина, 11/4). Телефон: 8 (960) 222-22-10.
- Ресто-бар «Моя История» (улица Кузнецкая, 2). Телефон: 8 (8112) 50-00-09.
- Ресторан «Покровский» (улица Кузнецкая, 2). Телефон: 8 (811) 250-00-01. Официальный сайт.
- Гостевой дом «У Покровки» (улица Воеводы Шуйского, 17) Телефон: +7 (964) 676-00-00. Официальная группа: https://vk.com/upokrovkipskov.
- Ресторан «Munhell» (Октябрьский проспект, 27А). Телефон: +7 (8112) 66-73-83. Официальная группа: https://vk.com/munhellpskov.
На Завеличье
- Кафе на воде «Чайка». (Красноармейская набережная, 2. Акваторий реки Великой). Телефон: +7 (951) 757-14-14. Официальная группа: https://vk.com/cafe_navodepsk.
- Ресторан «la TERRASSE» (Рижский проспект, 16). Телефоны: 8 (8112) 57-55-44, +7 (911) 355-87-61. Официальная группа: https://vk.com/restoranlaterrasse.
- Ресторан «Helga» (улица Максима Горького, 6а). Телефоны: 8 (911) 379-59-10, 20-14-20. Официальная группа: https://vk.com/helga.pskov.
- Таверна «Пожарка» (улица Пароменская, 14). Телефон: +7 (911) 381-00-65. Официальная группа: https://vk.com/pozharkapskov.
- Кафе «Березка» (Рижский проспект, 92). Телефон: +7 (8112) 58-16-89.
- «Макдоналдс» (улица Коммунальная, 41А). Телефон: 8 (8112) 99-90-91.
На Запсковье
- Кафе «Усадьба» (улица Текстильная, 11). Телефон: +7 (8112) 53-10-75.
- Кафе-бар «Шведская Горка» (улица Леона Поземского, 70). Телефон: 8 (8112) 72-72-42.
- Готовится к открытию бар «903» (улица Набат, 2а). Телефон: +7 (911) 890-39-03. Официальная группа: https://vk.com/bar903.
За городом
- Кафе «На кирпичах» (улица Боровая, 17). Телефоны: 8 (8112) 625-668, 8 (951) 757-77-73. Официальная группа: https://vk.com/kirpichibar.
- Ресторан «Самовар» («Раздолье»: Зональное шоссе, 48). Телефон: 8 (811) 229-47-47.
Безусловно, все заведения общепита работают в Пскове с соблюдением необходимых санитарных норм. Официанты и бармены обслуживают клиентов в перчатках и масках. Между столиками устанавливается безопасная дистанция. В Псковской области продолжают действовать многие ограничения по борьбе с коронавирусом.