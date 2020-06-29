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Общество

Какие летние кафе открыты в Пскове

Фото: Дарья Хваткова.

В последнюю неделю июня в Псковской области заработали летние кафе и террасы. Этого послабления псковичи ждали три месяца – в марте из-за пандемии коронавируса в регионе закрылись все заведения. Теперь жители области могут провести летний день с любимым блюдом, чашкой кофе и десертом под навесом на летней веранде кафе. Многие кофейни, пиццерии, рестораны, бары уже принимают гостей. Псковское агентство информации выяснило, какие заведения уже открылись для посетителей в Пскове.

В центре

- Ресторан «Розарио» (Октябрьский проспект, 40). Телефон: 8 (8112) 29-14-32.

- Кафе «Вкус и цвет» (Октябрьский проспект, 20). Телефон: 8 (8112) 61-20-19. Официальная группа: https://vk.com/cafe_vkus_i_tsvet.

- «Кофейная коза» (Октябрьский проспект, 17). Официальная группа: https://vk.com/coffeevkoze.

- «Кофе с Кикоиным» (Октябрьский проспект, 38). Телефон: +7 (911) 356-08-96. Официальная группа: https://vk.com/kikoin.coffee.

Фото: Дарья Хваткова.

- Кафе «Компот» (улица Советская, 39). Телефон: 8 (8112)  201-267. Официальная группа: https://vk.com/pskovkompot.

- Пиццерия «Моя Италия» (улица Карла Маркса, 23). Телефон: 8 (8112)  601-000. Официальная группа: https://vk.com/moyaitalia60.

- Ресторан «Пивные палаты» (улица Некрасова, 3). Телефон: 8 (8112) 79-71-12. Официальный сайт.

- Кафе «Поместье» (Узкий переулок, 13). Телефон: 8 (8112) 70-22-11. Официальная группа: https://vk.com/kafe_pomste.

- «Сергиевская столовая» (Октябрьский проспект, 19). Телефон: 8 (906) 221-64-62.

- Кафе «Шоколад» (улица Яна Фабрициуса, 2/17). Телефон: 8 (8112) 72-73-83. Официальная группа: https://vk.com/choco_rp.

Фото: Андрей Степанов.

- Ресторан «Пивной дом» (Советская набережная, 1/2). Телефон: 8 (8112) 627-800. Официальная группа: https://vk.com/pivnoi_dom_rp.

- Столовая «Бульваръ» (улица Ленина, 11/4). Телефон: 8 (960) 222-22-10.

- Ресто-бар «Моя История» (улица Кузнецкая, 2). Телефон: 8 (8112) 50-00-09.

- Ресторан «Покровский» (улица Кузнецкая, 2). Телефон:  8 (811) 250-00-01. Официальный сайт.

Фото: Дарья Хваткова.

- Гостевой дом «У Покровки» (улица Воеводы Шуйского, 17) Телефон: +7 (964) 676-00-00. Официальная группа: https://vk.com/upokrovkipskov.

- Ресторан «Munhell» (Октябрьский проспект, 27А). Телефон: +7 (8112) 66-73-83. Официальная группа: https://vk.com/munhellpskov.

На Завеличье

- Кафе на воде «Чайка». (Красноармейская набережная, 2. Акваторий реки Великой). Телефон: +7 (951) 757-14-14. Официальная группа: https://vk.com/cafe_navodepsk.

Фото: Кафе на воде "Чайка".

- Ресторан «la TERRASSE» (Рижский проспект, 16). Телефоны: 8 (8112) 57-55-44, +7 (911) 355-87-61. Официальная группа: https://vk.com/restoranlaterrasse.

- Ресторан «Helga» (улица Максима Горького, 6а). Телефоны: 8 (911) 379-59-10, 20-14-20. Официальная группа: https://vk.com/helga.pskov.

- Таверна «Пожарка» (улица Пароменская, 14). Телефон:  +7 (911) 381-00-65. Официальная группа: https://vk.com/pozharkapskov.

- Кафе «Березка» (​Рижский проспект, 92). Телефон: +7 (8112) 58-16-89.

- «Макдоналдс» (улица Коммунальная, 41А). Телефон:  8 (8112) 99-90-91.

На Запсковье

- Кафе «Усадьба» (улица Текстильная, 11). Телефон: +7 (8112) 53-10-75.

- Кафе-бар «Шведская Горка» (улица Леона Поземского, 70). Телефон: 8 (8112) 72-72-42.

Фото: Дарья Хваткова.

- Готовится к открытию бар «903» (улица Набат, 2а). Телефон: +7 (911) 890-39-03. Официальная группа: https://vk.com/bar903.

За городом

- Кафе «На кирпичах» (улица Боровая, 17). Телефоны: 8 (8112) 625-668, 8 (951) 757-77-73. Официальная группа: https://vk.com/kirpichibar.

- Ресторан «Самовар» («Раздолье»: Зональное шоссе, 48). Телефон: 8 (811) 229-47-47.

Безусловно, все заведения общепита работают в Пскове с соблюдением необходимых санитарных норм. Официанты и бармены обслуживают клиентов в перчатках и масках. Между столиками устанавливается безопасная дистанция. В Псковской области продолжают действовать многие ограничения по борьбе с коронавирусом.

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