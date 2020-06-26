Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области

19:28, 26 июня 2020, ПАИ

С 1 июля в Псковской области открываются фитнес-клубы и спортивные центры, но при условии соблюдения требований Роспортребнадзора и заполнения не более 50% от общей вместимости. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о 15 марта «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области».

При этом, согласно документу, все контактные поверхности в местах общего пользования должны дезинфицироваться каждые 2 часа, а сами помещения — каждые 4 часа, спортивный инвентарь и оборудование — после каждого посетителя, клиентам должны быть предоставлены только упакованные напитки.

Кроме того, теперь для граждан разрешены групповые тренировки на открытом воздухе, но без использования уличного спортивного оборудования. Но одновременно заниматься спортом могут не более 15 человек.

К тренировкам смогут вернуться и спортивные школы, но с обязательным соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. В тренировках на улице и в помещении могут быть задействованы не больше 15 спортсменов и тренеров. Исключение — контактные виды спорта.