Комиссия по депутатской этике Псковской гордумы рассмотрела вопрос о конфликте интересов у Олега Брячака

20:07, 13 июля 2020, ПАИ

Члены комиссии по регламенту и депутатской этике в Псковской городской Думе рассмотрели обращение депутата Дмитрия Пермякова о наличии конфликта интересов у Олега Брячака при голосовании по законодательной инициативе в Псковское областное Собрание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проект инициативы в региональный парламент предусматривал внесение изменения в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Заявитель рассказал комиссии, что сам депутат не раз отмечал, что является банкротом, а это значит, что предложенный законопроект будет работать в его интересах как лидера политической организации.

В отделе по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата гордумы отметили, что для квалификации ситуации в качестве конфликта интересов необходимо установить одновременное наличие нескольких обстоятельств: наличие личной заинтересованности, фактическое наличие у должностного лица полномочий для реализации личной заинтересованности, а также наличие связи между получением выгод должностным лицом и реализацией должностным лицом своих полномочий.

По итогу обсуждения члены комиссии направят запрос в управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области и в прокуратуру города, чтобы получить разъяснения о наличии конфликта интересов. В случае присутствия конфликта интересов комиссия просит указать на меры ответственности для депутата.