Последняя перед каникулами сессия Псковского облсобрания состоится 14 июля

10:04, 14 июля 2020, ПАИ

14 июля в 11:00 начнётся очередная 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов (ПОСД), она пройдёт в режиме видео-конференц-связи. Это будет последнее заседание, после которого законодательный орган уйдёт на каникулы, сообщает пресс-служба ПОСД.

В повестку заседания включено 29 вопросов – депутатам предстоит рассмотреть все нормативные акты, готовые на этот момент к принятию. Депутаты планируют обсудить очередные изменения бюджета региона, Избирательного кодекса Псковской области, предусматривающие возможность голосования избирателей по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Новые нормы предложено включить в закон об Уполномоченном по правам человека, в закон об административных правонарушениях, а также в порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области. Ряд вопросов касается поддержки федеральных инициатив, отнесённых к предметам совместного ведения.

В соответствии с регламентом областного Собрания депутатов период с 15 июля по 10 сентября является межсессионным, сессии в это время не созываются. При этом следующее заседание должно пройти не позднее 15 сентября – это связано с требованием федерации утвердить величину прожиточного минимума пенсионера в установленный срок. На первой сессии нового парламентского сезона депутаты рассмотрят все проекты законов и постановлений, поступившие в период каникул.