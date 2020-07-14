Пьяных водителей поймали в Псковском и Пыталовском районах

15:28, 14 июля 2020, ПАИ

Повторно севших за руль в нетрезвом состоянии водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции в Пскове, Псковском и Пыталовском, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 10 июля у дома на улице Печорской в Пскове полицейские остановили для проверки автомобиль Mazda. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 19-летний нетрезвый пскович.

В Пыталовском районе 11 июля около 21:00 по дороге Котоново – Пыталово на мопеде следовал 29-летний житель Пыталово, который тоже был в нетрезвом состоянии.

А в Псковском районе ночью 13 июля на дороге Череха – Похвальщина полицейские остановили автомашину Chevrolet NIVA, которой управлял 37-летний житель Псковского района. И он, как оказалось, находился в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.