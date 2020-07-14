Дмитрий Алемасов: Доверие клиентов Россельхозбанку - главная оценка нашей работы

18:43, 14 июля 2020, ПАИ

За последние десятилетие отечественное сельское хозяйство совершило прорыв, вырвавшись из аутсайдеров в лидирующую отрасль экономики нашей страны. И во многом драйвером этих процессов стал Россельхозбанк, которому в этом году исполнилось 20 лет. Перед Банком, созданным в 2000 году, стояла амбициозная задача: сделать сельское хозяйство рентабельным бизнесом. И сегодня с уверенностью можно сказать, что она выполнена. В Псковской области Банк представлен региональным филиалом, действующим с 2006 года. О результатах деятельности, дальнейших планах развития и новых возможностях, которые открываются перед представителями АПК, мы поговорили с директором Псковского филиала Дмитрием Алемасовым.

- Дмитрий Анатольевич, начнем с главного: как, по вашему мнению, за последние 10 лет изменилось сельское хозяйство?

Если говорить в масштабах страны, то, в первую очередь, я бы отметил факт преодоления экономической неэффективности и спада производства в АПК: за последние 10 лет российское сельское хозяйство совершило прорыв, преобразилось и стало передовой отраслью нашей экономики. Смело можно говорить о том, что удалось создать мощный АПК с высокой долей замещения импорта продукцией отечественного производства, в частности в свиноводстве, птицеводстве, растениеводстве. В целом продовольственная безопасность обеспечена, что является, конечно, главнейшим достижением российского АПК. Не зря ведь сейчас в аграрной повестке уже не столько заполнение оставшихся небольших ниш по импортозамещению, сколько выход на внешние рынки и наращивание экспорта.

Могу подтвердить, что с начала двухтысячных годов в Псковской области производство продукции АПК также стабильно растет. Если судить по прошлому году, то можно отметить следующее: в регионе заметно повысилась эффективность производства продукции растениеводства, животноводства, увеличилось производство молока.

- Насколько, по вашему мнению, продуктивно работает филиал в регионе? Какие значимые проекты банк помог реализовать?

Все наши структурные подразделения работают эффективно и показывают положительный финансовый результат. За время работы филиала было выдано предприятиям и гражданам свыше 30 млрд рублей, в том числе 21,7 млрд рублей инвестировано в сектор АПК.

По статистике, в Псковской области Россельхозбанк номер 1 по количеству клиентов, которые получают льготное кредитование, но так было не всегда. Это стало возможным благодаря полноценной и серьезной работе Банка совместно с Комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

За 16 лет работы банка в Псковской области было реализовано около 90 инвестиционных проектов. Например, за счет инвестиционных кредитов РСХБ ООО «ПсковАгроИнвест» реконструировал племенной репродуктор на 10 000 голов и цех откорма, построил новый репродуктор, приобрел активы МП «Совхоз Шелонский». Это помогло предприятию увеличить поголовье свиней с 59 000 голов до 70 000 голов, благодаря чему были созданы новые рабочие места.

Еще один пример: благодаря кредитному финансированию Россельхозбанка ОАО «Маслосырзавод Порховский» ввел в эксплуатацию линию по производству и фасовке масла, переоборудовал компрессорную, запустил второй пресс в сыродельном цехе и производство твердых сыров и сливочного масла под торговой маркой «Аланталь». Как результат, объем выручки ОАО «Маслосырзавод Порховский» вырос практически вдвое.

Между тем я хочу обратить внимание, что сельское хозяйство – это не только агрохолдинги и крупные компании. Новой реальностью стало фермерство, а это занятость, социальная стабильность и возрождение деревни. И я могу с уверенностью сказать, что именно РСХБ сегодня является одним из главных партнеров для фермеров: в Псковской области на Банк приходится более 50% кредитования малого и среднего предпринимательства в АПК.

Фермер для нас – это не просто клиент. Мы очень ценим и уважаем работу людей, посвятивших жизнь такому непростому, но нужному занятию.

- На какие меры поддержки могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса?

Очень важным является льготное кредитование. С начала года наш филиал выделил фермерам 72 млн рублей кредитных средств по льготной ставке.

Банк с каждым годом совершенствует линейку продуктов для фермеров. Например, в этом году мы анонсировали программу «Зеленый коридор» – возможность действующему клиенту получить новый кредит без повторной подачи документов. Но мы работаем и с теми, кто только встает на путь фермерства. Для таких «новичков» в бизнесе у нас есть инструмент кредитной поддержки «Стань фермером». Есть такой продукт, как «Микро АПК», позволяющий фермеру быстро, в упрощенном порядке получить средства. Это позволяет молодому фермеру быстрее влиться в ряды аграриев. Банк также готов поддерживать стартапы. В этом направлении мы работаем совместно с Комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области: находим молодых и амбициозных фермеров, которые хотят открыть свой бизнес, и за счет всевозможных программ предоставляем им не только кредитные средства от банка, но и гранты. Это позволяет молодому фермеру практически без единой копейки начать фермерский бизнес.

Кроме того, у Россельхозбанка запущена собственная стипендиальная программа, которая распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. В рамках этой программы Псковское региональное отделение сотрудничает с Великолукской сельскохозяйственной академией, и уже в прошлом году отличившиеся студенты этого учебного заведения получили стипендии. Мы считаем, что в человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не сворачивала с выбранного пути.

И это еще не всё. Время не стоит на месте. Рынок технологий предлагает большое количество полезных решений, и Россельхозбанк поставил задачу адаптировать их для нужд фермеров. В год двадцатилетия банка мы совершаем IT-революцию в агробизнесе: летом будет запущена цифровая экосистема для фермеров.

- Что это за система, и чем конкретно она поможет фермерам?

Цифровая экосистема объединит целый ряд инновационных сервисов на одной платформе. Она даст возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса.

Первый блок сервисов направлен на поддержку бизнеса. Среди конкретных инструментов, которые будут включены в экосистему, - поиск и привлечение сезонных рабочих. По оценке банка, потребность в этой категории персонала на селе ежегодно достигает 1,2 млн человек по всей России.

Платформа Россельхозбанка также облегчит для фермеров процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи и даст базовый набор возможностей для цифрового управления фермой. Вторая группа сервисов экосистемы расширит для клиентов рынок сбыта и поможет им в продвижении услуг.

Третий блок экосистемы будет представлен облегченной версией продуктового ряда Россельхозбанка. Экосистема включит в себя все финансовые сервисы, в том числе возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования. Основной задачей перевода фермеров на работу через дистанционные каналы является упрощение процедуры получения заемных средств и повышения качества банковского обслуживания. Экосистема в обязательном порядке будет интегрирована со всеми сервисами, которые предусматривают взаимодействие бизнеса с органами государственной власти.

- Так, фермеры свою экосистему получат. А есть ли у вас что-то для более широких слоев населения?

Да, безусловно. Мы до 1 сентября запустим экосистему «Своё жильё», в котором будет ряд сервисов для решения вопросов по приобретению и владению жилой недвижимостью, в том числе расположенной в сельской местности. В разработке используются технологичные решения и инструменты, которые станут доступны жителям каждого российского города и села. Клиент сможет получить практически весь комплекс услуг онлайн, от подбора квартиры или дома до услуг по подстрижке газона. Важным преимуществом нашего проекта является его открытость: большинство сервисов доступно без регистрации в экосистеме и бесплатно как для клиентов Россельхозбанка, так для и наших партнеров. «Своё жильё» позволит подобрать недвижимость исходя из заданных критериев, сделать расчеты по ипотеке, подать в Банк заявку на кредит и получить решение онлайн. Клиенты Банка также смогут в режиме онлайн подавать документы на регистрацию в Росреестр, оформлять новый и продлевать действующий договор ипотечного страхования, осуществлять частичное или полное досрочное погашение, оформлять отчет об оценке объекта залога и многое другое. Набор онлайн-сервисов позволит сократить количество посещений офисов банка до одного — непосредственно для подписания кредитного договора и проведения расчетов с продавцом. Экосистема будет полезна продавцам и покупателям жилья, профессиональным игрокам рынка недвижимости.

- Тем временем по стране ударил кризис, который понизил деловую активность. Как банк принял вызов? Стало ли меньше работы?

Мы относимся к системно значимым финансовым организациям, являемся опорным банком АПК, и поэтому о каком-либо снижении темпов работы РСХБ не могло быть и речи.

Более того, весенний период крайне важный и напряжённый период для сельского хозяйства, ведь идет посевная кампания, которая закладывает фундамент продовольственной безопасности на год. Поэтому несмотря на пандемию Банк продолжал работу, правда, в сокращенном режиме. Мы пошли на эту меру, чтобы сохранить здоровье наших сотрудников. При этом, как отмечают сами клиенты, работа банка в этот период не вызывала у них нареканий, так как при формировании графика работы мы прислушивались и к их мнению в том числе.

Весной-летом мы максимально поддерживали аграриев: старались быстро и оперативно принимать решения, помогали в том числе и с документацией, так как у фермеров не всегда есть возможность разбираться в счетах. И, должен сказать, с задачей своевременно профинансировать посевную кампанию мы справились: с 1 января на сезонно-полевые работы филиал направил свыше 500 млн рублей. Это на 16% больше, чем за такой же период годом ранее.

- В целом насколько активно РСХБ участвует в оказании мер поддержки?

РСХБ реализует весь пул мер государственной поддержки, акцент мы, в первую очередь, делаем для наших профильных клиентов – агросектора. Среди мер поддержки кредиты на зарплату под 0%, кредитные каникулы, снижение ставки по интернет-эквайрингу.

Дополнительно со своей стороны мы расширили возможности электронного документооборота для юридических лиц, сделали бесплатным расчетно-кассовое обслуживание.

Кроме того, в честь Дня Победы дали старт акциям с одними из самых выгодных на рынке условий по вкладу и потребительскому кредиту. Делаем доступными оформление цифровой карты и дистанционное получение кредита. Так что даже в такой непростой период Банк всеми силами поддерживает население и бизнес.

- Говоря о развитии и поддержке аграриев, нельзя обойти вниманием льготную сельскую ипотеку. Эта программа нашла отклик?

Цифры говорят сами за себя: наш филиал получил 125 заявок на сумму более чем 300 миллионов рублей. Также параллельно сельской ипотеке была запущена выдача сельского потребительского кредита под 5% годовых. Такой кредит позволяет провести газ, воду, электричество, отремонтировать дом – забот за городом всегда хватает, и постоянно что-то надо чинить, менять, укреплять. Целевых применений у кредита много, но общее назначение – благоустройство жилья. По своей сути и условиям эти два предложения тоже можно смело назвать антикризисными.

- Каким вступает в третью декаду XXI века Россельхозбанк? Какие планы дальше?

Хочу почеркнуть, что для нас двадцатилетие – это год ударного труда, выход на новый уровень. Оставаясь профильным институтом поддержки АПК, Россельхозбанк активно развивается как современный, высокотехнологичный, универсальный банк для сельского и городского населения и бизнеса, предлагает конкурентные, выгодные и удобные продукты и услуги. Мы будем активно работать по направлению транзакционного бизнеса, проводить цифровую трансформацию. Обладая одной из самых развитых филиальных сетей, мы продолжим быть «банком регионов».

РСХБ и дальше пойдет рука об руку с набирающим мощь агросектором, который успешно завершит импортозамещение и с каждым годом будет представлять мировому рынку все больше качественных российских брендов.

- И в заключение хочется узнать, что для вас служит главной оценкой работы?

Число частных лиц, предприятий и организаций, обсуживающихся в филиале, растет. Доверие – это и есть главная оценка нашей работы.

Мы на практике стремимся делать жизнь людей лучше, и, видя, что наши услуги востребованы и нужны, понимаем, что справляемся с поставленной задачей. Например, сейчас мы предложили нашим клиентам воспользоваться такими продуктами банка, как «Кредит юбилейный» под 6,9% или акцией по вкладу «Юбилейная ставка» под 6,1%. Как вы понимаете, такие условия в период вызванных коронавирусом экономических трудностей – дополнительное подспорье для широких слоев населения. Мы со своей стороны и впредь будем стараться предлагать клиентам конкурентный продукт.