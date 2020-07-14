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Политика

Поддержку людей в период пандемии обсудили на заседании Генсовета «Единой России»

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский принял участие в заседании Генерального совета «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате парламентария, главной темой заседания Генсовета стала роль и участие партии в помощи людям в период пандемии коронавируса.

«Это особенное время, когда нужно отложить споры и противоречия, не тратить время на дебаты, каждый день, в каждом городе, районе, селе – быть рядом с людьми и помогать каждому, кому тяжело», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Козловский рассказал, что в Псковской области, как и по всей стране, партийцы организовали работу волонтерского центра, поддерживали инициированную на федеральном уровне акцию помощи медикам «Спасибо врачам». Кроме этого, партийцы старались помочь как конкретным людям, так и стать плечом региональным властям в непростой период.

«На Генсовете поставлена задача продолжать деятельность «Единой России», направленную на защиту, заботу, благополучие людей. Кроме того, на заседании было четко обозначена необходимость прислушиваться и в первую очередь поддерживать те проекты и запросы, о которых заявляют граждане, то есть слушать и слышать людей, реагировать на народные инициативы», – добавил Александр Козловский.

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