Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах в Тверской области
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах:
- депутатов представительных органов представительных органов местного самоуправления Тверской области.
Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Тверской области
13 сентября 2020 года.
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Газета (с готового оригинал-макета), бумага газетная 45г/м.
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Евробуклет, мел. 130 г/м, 4+4
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Евробуклет, А4, 115 г/м, 4+4
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Плакат А3, мел. 130 г/м, 4+0
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Листовка, А5, мел. 130 г/м, 4+4
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Листовка, А4, мел. 130 г/м, 4+4
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Календари карманные, 100х70, 4+4, картон 270 г/м
(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа)
(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику)
ООО-фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,
факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,
ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.