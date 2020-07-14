Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах в Тверской области

18:24, 15 июля 2020, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах:

- депутатов представительных органов представительных органов местного самоуправления Тверской области.

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Тверской области

13 сентября 2020 года.

Газета (с готового оригинал-макета), бумага газетная 45г/м.

2000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 8А3, 4+4 15450р 21800р 29600р 4А3, 4+4 12950р 15550р 20650р 8А3, 1+1 10800р 16000р 23600р 4А3, 1+1 5700р 9800р 14000р

Евробуклет, мел. 130 г/м, 4+4

Тираж, экз. 2000 5000 10000 Цена за экз., руб. 5.39 3.53 3,01

Евробуклет, А4, 115 г/м, 4+4

Тираж, экз. 50 000 Ст-ть 1 экз, руб. 1.63

Плакат А3, мел. 130 г/м, 4+0

Тираж, экз. 2000 3000 5000 10.000 Цена за экз., руб. 5.58 5,20 4.73 4,65

Листовка, А5, мел. 130 г/м, 4+4

Тираж, экз. 2000 5000 10000 50 000 Цена за экз., руб. 3.49 2.21 1.84 1,32

Листовка, А4, мел. 130 г/м, 4+4

Тираж, экз. 2000 5000 10000 Цена за экз., руб. 4.74 3.42 2.95

Календари карманные, 100х70, 4+4, картон 270 г/м

Тираж, экз. 10 000 20 000 Ст-ть 1 экз., руб. 1,60 1,24



(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику)

ООО-фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.