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Политика

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах в Тверской области

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах:

- депутатов представительных органов представительных органов местного самоуправления Тверской области.

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Тверской области

13 сентября 2020 года.

  1. Газета (с готового оригинал-макета), бумага газетная 45г/м.

 

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

8А3, 4+4

15450р

21800р

29600р

4А3, 4+4

12950р

15550р

20650р

8А3, 1+1

10800р

16000р

23600р

4А3, 1+1

5700р

9800р

14000р

  1. Евробуклет, мел. 130 г/м,  4+4

Тираж, экз.

2000 

5000 

10000 

Цена за экз., руб.

5.39

3.53

3,01

  1. Евробуклет, А4, 115 г/м, 4+4

Тираж, экз.

50 000

Ст-ть 1 экз, руб.

1.63

  1. Плакат А3, мел. 130 г/м, 4+0

Тираж, экз.

2000 

3000 

5000

10.000

Цена за экз., руб.

5.58

5,20

4.73

4,65

  1. Листовка, А5, мел.  130 г/м, 4+4

Тираж, экз.

2000 

5000 

10000 

50 000

Цена за экз., руб.

3.49

2.21

1.84

1,32

 

  1. Листовка, А4,  мел. 130 г/м, 4+4

Тираж, экз.

2000

5000 

10000

Цена за экз., руб.

4.74

3.42

2.95

  1. Календари карманные, 100х70, 4+4, картон 270 г/м

Тираж, экз.

10 000

20 000

Ст-ть 1 экз., руб.

1,60

1,24


(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и  доставки продукции заказчику)

 

ООО-фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6, 

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1, 

ИНН 6027024264,  Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.

 
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