Депутаты обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия главы Пустошкинского района

20:01, 15 июля 2020, ПАИ

Депутаты районного Собрания отреагировали на внеплановую проверку в Пустошкинском центре образования и направили обращение в прокуратуру с просьбой установить ее законность и обоснованность действий главы района Светланы Васильковой. Такое обращение пустошкинские депутаты направили по итогам 18-й сессии 15 июля, сообщил Псковскому агентству информации депутат Дмитрий Бугряков.

«Мы, как депутаты, отметили, что Пустошкинский центр образования уже проверялся в 2020 году. И зачем эта проверка была сделана в период единого государственного экзамена, непонятно», - прокомментировал депутат.

Парламентарий Дмитрий Бугряков указал на несколько нормативных актов, запрещающих проверки учреждений в связи с пандемией. Кроме того, постановлением правительства в 2020 году отменены проверки некоммерческих организаций, где численность сотрудников не превышает 200.

«Но на все это глава района закрыла глаза и назначила проверку», - отметил он. Таким образом, депутаты отметили факты дестабилизации работы муниципальных организаций Пустошкинского района при реализации администрацией Пустошкинского района полномочий учредителя.

На очередной сессии было решено направить обращение в прокуратуру Пустошкинского района с просьбой провести проверку законности и обоснованности проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Пустошкинского центра образования, в том числе в период подготовки и проведения единого государственного экзамена.