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Политика

Депутат Денис Иванов назвал Псковскую гордуму сварливой женой

Сварливой женой назвал Псковскую городскую Думу директор Центра кровельных и фасадных систем, депутат гордумы Денис Иванов в прямом эфире ПАИ-live 17 июля.

Денис Иванов напомнил, что 30 июня на сессии Псковской гордумы депутаты заслушали отчёт главы Пскова Елены Полонской. Однако некоторые народные избранники не поддержали отчёт. В частности, справедливоросс Олег Брячак назвал отчёт «сахарно-липким». «Ему прилюдно было сделано замечание. У него какие-то личные проблемы с Еленой Полонской. Он хотел получить от неё ответы на хозяйственные вопросы, но ему отказали, вот он так отнесся», – рассказал Денис Иванов.

Депутат отметил, что Псковом впервые управляет женщина. «На пол надо делать скидку. Елена Полонская на виду, её не за что упрекнуть», – сказал он. Депутат пояснил, что в городе есть администрация, а есть депутатский корпус. «Вся хозяйственная деятельность и все финансовые потоки стоят на администрации города, а депутаты – представительный орган, мы можем лишь указать администрации на проблемы», – уточнил он.

Денис Иванов заметил, что избиратели иногда ругаются, что администрация Пскова не может выполнить то, что хотят граждане. «У администрации целевые деньги, простым гражданам это тяжело понять», – уточнил он. Депутат подчеркнул, что Елена Полонская находит силы и делает так, чтобы «удар» не падал на администрацию города. При этом, по мнению Дениса Иванова, в городе есть много проблем, которые сейчас невозможно разрешить. 

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