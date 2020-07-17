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Политика

Единороссы разрабатывают новые меры по повышению доступности лекарств

«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в России. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Правительство РФ при участии «Единой России» разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть, сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Андрей Турчак напомнил, что закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и «уже доказал свою эффективность».

Однако, по его мнению, там есть определенные ограничения для продавцов, поэтому это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. «И конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия уже подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка», – заявил Андрей Турчак.

«Единая Россия» также намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств, рассказал секретарь генсовета партии. Новые предложения позволят снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные районы России.

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