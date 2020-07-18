Крупнейший готический собор загорелся во Франции

11:36, 18 июля 2020, ПАИ

Собор Святых Петра и Павла XV века загорелся во Франции. Пожар произошёл 18 июля утром в кафедральном соборе во французском городе Нант на западе страны, пишет РИА Новости.

Пожар начался в 7:30 по местному времени. В настоящее время на месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин. Периметр собора был оцеплен.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет является одним из крупнейших готических церквей во Франции.