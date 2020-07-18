0
11:08
В Псковской области от коронавируса скончались 43 человека
00:02
Хромающего жителя Опочецкого района разыскивает полиция
19:15
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17:08
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
15:05
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
14:55
Поезд задавил подростка в Псковской области
11:08
Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
Еще новости
Происшествия

Крупнейший готический собор загорелся во Франции

Фото: РИА Новости

Собор Святых Петра и Павла XV века загорелся во Франции. Пожар произошёл 18 июля утром в кафедральном соборе во французском городе Нант на западе страны, пишет РИА Новости.

Пожар начался в 7:30 по местному времени. В настоящее время на месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин. Периметр собора был оцеплен.  

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет является одним из крупнейших готических церквей во Франции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Псковской области от коронавируса скончались 43 человека
18 июля 2020
В Псковской области от коронавируса скончались 43 человека
Хромающего жителя Опочецкого района разыскивает полиция
18 июля 2020
Хромающего жителя Опочецкого района разыскивает полиция
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17 июля 2020
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
17 июля 2020
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
17 июля 2020
Связисты разрушили культурный слой поселения викингов в Псковской области
Поезд задавил подростка в Псковской области
17 июля 2020
Поезд задавил подростка в Псковской области
Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
17 июля 2020
Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
Ещё один заражённый коронавирусом пациент скончался в Псковской области
17 июля 2020
Ещё один заражённый коронавирусом пациент скончался в Псковской области

Идет загрузка...