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Общество

Российские медики выявили антитела к коронавирусу у испытавших вакцину

Антитела к коронавирусу выявлены у второй группы добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко. Об этом сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

«Имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», – пояснил он.

Затем ученые проведут обязательную аналитическую работу по полученным результатам, и последует государственная регистрация вакцинного препарата.

Вакцина была разработана при взаимодействии Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

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