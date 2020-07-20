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Собака погибла при падении с пятого этажа в Великих Луках

Рекс. Фото из группы «Помощь животным. Веретье. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Собака по кличке Рекс погибла при падении с пятого этажа в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости». Инцидент произошел в общежитии в доме № 28 на улице Малышева.

«Почему так происходит и для чего… Откуда столько жестокости в людях... Как он погиб, остаётся загадкой. Упал с пятого этажа или его выкинули? Почему люди, которые это видели, молчат и сразу не вызвали полицию?» – написали зоозащитники в группе «Помощь животным. Веретье. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Расследование гибели собаки взял на личный контроль депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Подробностей произошедшего пока мало, на месте преступления ведётся проверка, - отметил он. – Поразительно, что свидетелей или нет, или люди настолько безразличны или бесчувственны, что они не обратились в полицию. Убеждён, что органы правопорядка не оставят эту ситуацию без внимания и правовой оценки. Необходимые законодательные механизмы есть – мы с коллегами по Госдуме их проработали».

Парламентарий призвал зоозащитников и общественников не оставаться равнодушными.

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