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Политика

Количество членов в региональном отделении партии ЛДПР с каждым годом растёт – Васильев

С каждым годом увеличивается количество членов в партии ЛДПР в Псковской области. Об этом рассказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артём Васильев в эфире проекта ПАИ-livе 20 июля.

На данный момент членами партии являются порядка 2 тысяч человек.

«Нами ежедневно проделывается огромная работа, и помимо одиночных пикетов мы занимаемся реальными делами», - рассказал Артём Васильев.

Спикер отметил, что ЛДПР ежегодно пополняется новыми членами, статистика увеличивается начиная с 2018 года.

«Депутат Краснопрудской волости Игорь Поляков проделывает огромную работу, 60% избирателей поддерживают его», - добавил Артём Васильев, отметив, что такие члены партии помогают проводить работу с населением и организовывать помощь в отдалённых уголках области.

Также Артём Васильев отметил, что особый упор делается именно на старшее и пожилое поколение избирателей, поскольку они ходят голосовать.

«Для них это как праздник, ещё со времён СССР, поэтому с ними надо больше работать», - добавил спикер.

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