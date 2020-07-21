Госдума одобрила законопроект о трёхдневном голосовании

13:13, 21 июля 2020, ПАИ

21 июля Государственная Дума России приняла в третьем чтении законопроект об изменениях в избирательное законодательство, который предусматривает возможность голосовать на выборах и референдумах в течение трех дней, пишет ТАСС.

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

Поправка о возможности проведения трехдневного голосования была внесена ко второму чтению законопроекта, направленного на возможность освободить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий.