Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев

16:52, 22 июля 2020, ПАИ

Сектор общепита в Псковской области не восстановится на 100% по итогам года, но падение объема оказанных услуг, например, в Пскове не превысит 10-12%. Такое мнение озвучил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live.

«У людей есть желание развеяться, спрос будет», - объяснил гость эфира. При этом, по мнению руководителя профильного комитета, часть объектов не откроются либо у них сменится собственник.

Туристический сектор, по словам Андрея Михеева, возобновляет деятельность в соцсетях, фирмы начинают работать с соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором. Талабские острова, Печоры, Изборск открыты для туристов.

Сектор потребительских услуг, по сравнению с прошлым годом, сильно не пострадал. Есть проседание в сфере ЖКХ, потому что действовала отсрочка на оплату счетов, но объем доходов восстановится, считает Андрей Михеев.