«Это просто рай на земле!»: псковичи открывают для себя Талабские острова

18:08, 21 июля 2020, ПАИ

Лето манит путешествовать, а пандемия заставляет осторожничать. Пока поездки за рубеж под запретом, да и в другие регионы ехать достаточно рискованно, жители Псковской области открывают новые места для отдыха у себя под боком, в очередной раз поражаясь красоте необъятной и непознанной малой родины. Вместе с жителями региона Псковское агентство информации решило окунуться в атмосферу Талабских островов, в мечтах прокатиться на катере по водам Псковского озера, послушать колокольный звон церкви, залезть в малинник и пообедать в ресторане «Ёрш».

Редактор сайтов «Псковской правды» и «Аргументов и фактов» Елена Лешкина посетила Талабские острова на минувших выходных вместе с информационным центром «Талабы». «18 июля у мужа был день рождения, думала, что бы такое устроить. С подругой из Питера решили, что никто из нас не был на Талабских островах и там, наверное, интересно. В итоге мы поехали с информационным центром «Талабы»: экскурсия по островам Залита, Белова, обед в ресторане «Ёрш» и дорога», – рассказала Елена Лешкина, добавив, что знаменитый и единственный ресторан на острове разочаровал гостей Залита, потому что заведение, скорее, соответствует статусу столовой.



Фото: Елена Лешкина



Фото: Елена Лешкина



Фото: Елена Лешкина



Фото: Елена Лешкина



Фото: Елена Лешкина



Фото: Елена Лешкина



Фото: Елена Лешкина



Фото: Елена Лешкина















Но самой поездкой компания была впечатлена. «Жаль, что совсем не умею рисовать, в таких местах очень хочется писать картины», – написала в своём Instagram псковичка.

«Это просто рай на земле!» – комментируют пользователи соцсети фотографии с Талабских островов.

Стоимость поездки, организованной инфоцентром «Талабы», составляет 1 800 рублей с человека из Толбы или 2 000 рублей с человека из Пскова. В стоимость тура входит посещение островов Залита и Белова с экскурсией и обед в ресторане «Ёрш».

Другая компания из Пскова поехала на острова без экскурсии, что называется, дикарями, взяв с собой только еду и палатки. Дорога в одну сторону до верхнего острова Белова обошлась компании из трёх человек в 1500 рублей, то есть по 500 рублей на человека (до Залита водитель предлагал доехать за тысячу рублей). До деревни Толба можно доехать на машине, на такси или на автобусе. А на пристани в деревне гостей уже встречают владельцы частных катеров, с которыми можно договориться о поездке в обе стороны.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















«На этом острове, кажется, есть всё, что на материке растянулось на десятки километров: лес хвойный, лес лиственный, малинники, кедровые орехи, поля иван-чая, белый, словно морской, песок, волны озера, огромные валуны, церковь с колокольней. Это потрясающе. Я готова каждые выходные уезжать на Талабские острова!» – поделилась впечатлениями от поездки на остров Белов собеседница ПАИ.

При этом псковичи отметили, что на верхнем острове отсутствуют какие бы то ни было магазины или кафе: при планировании поездки всё необходимое нужно брать с собой, ну или придётся просить у других туристов, которых в тёплые летние деньки на Талабских островах пруд пруди.