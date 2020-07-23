Нетрезвый пскович угнал автомобиль у родственника

19:30, 23 июля 2020, ПАИ

29-летний нетрезвый мужчина угнал автомобиль Lada Granta в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Угон произошёл ночью 22 июля от дома на улице Индустриальной. Выяснилось, что безработный пскович без разрешения взял ключи от машины, которая находится в аренде у его родственника, занимающегося частным извозом. Нарушитель не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет. Автомобиль нашли у деревни Фомкино Псковского района с техническими повреждениями.

А в Невеле в ночь на 22 июля 25-летний молодой человек взял ключи от автомобиля ВАЗ-21102, принадлежащего 31-летнему спящему собутыльнику. Молодой человек покатался по городу, после чего припарковал автомобиль на прежнем месте у дома на улице Максима Горького.

По фактам угона автомобилей возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.