В Новоржевском районе в жилом доме сгорели две квартиры

09:55, 27 июля 2020, ПАИ

Две квартиры в жилом доме сгорели в Новоржевском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

26 июля в деревне Орша Новоржевского района на улице Молодёжной в жилом доме в квартире 6 на 12 метров огнём повреждена кровля. Вторая квартира 6 на 6 метров выгорела по всей площади.

Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

В этот же день в деревне Молочище Порховского района в жилом доме 10 на 8 метров сгорел потолок на площади 2 кв. м. Причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования.

В Великих Луках 26 июля на улице Дружбы сгорело бесхозное строение размером 3 на 4 метра, в соседней постройке огнём были повреждены пол и стены на площади 2 кв. м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В Псковском районе в СНТ «Мирное» Тямшанской волости сгорел туалет размером 1 на 1 метр. Причиной стало неосторожное обращение с огнём хозяйки.