Молодой человек ограбил 85-летнюю женщину в Островском районе
Молодой человек ограбил 85-летнюю женщину в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Инцидент произошел в деревне Задорожье Островского района. 19-летний парень помогал пенсионерке по хозяйству и знал, где она хранит деньги. Молодой человек оттолкнул пожилую женщину, похитил 4 500 рублей и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник признался в содеянном.