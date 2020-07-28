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Общество

643 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

70 624 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 643 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 28 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 038 человек, погибло – 69. В Латвии 1 220 человек были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразилось 67 366 человек, погибло – 543.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 16,6 млн человек, свыше 10,2 млн – выздоровело, более 656 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 823 515 человек, 612 217 – выздоровело, 13 504 – умерло. В Псковской области выявлено 3 646 случаев заражения коронавирусом, 2 502 человека выздоровело, 52 – умерло.

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