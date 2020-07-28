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Общество

Более 10,2 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на утро 28 июля в мире зарегистрировано 16 652 679 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 656 686 человек. Количество выздоровевших – 10 243 349.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 4 433 410. В этой стране от коронавируса умерло 150 444 человека, выздоровело – 2 136 603.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 818 120 человек, выздоровело 603 329 пациентов, умерло – 13 354. В Псковской области выявлено 3 646 случаев заражения коронавирусом, 2 502 человека выздоровело, 52 – умерло.

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