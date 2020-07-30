Мошенники оформили кредит на пожилого псковича

12:56, 30 июля 2020, ПАИ

Мошенники оформили кредит на 61-летнего жителя Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 июля псковичу позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники будто бы собираются незаконно оформить на горожанина кредит. И чтобы предотвратить это противоправное деяние, нужно якобы взять кредит, а деньги перевести на другую банковскую карту.

Пенсионер получил 100 тысяч рублей и перевел их на указанный ему незнакомцем счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

А несколько жителей региона за последние дни лишились денег при попытках осуществления операций купли-продажи товаров через Интернет. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.