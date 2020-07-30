0
14:38
Три человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
12:56
Пьяного водителя такси задержали в Пскове
08:54
86-летняя женщина погибла при пожаре в Красногородском районе
21:54
Публикуем видео с места ДТП, где пьяный водитель протаранил пассажирский автобус
21:10
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ
19:19
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
18:44
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
Еще новости
Происшествия

Мошенники оформили кредит на пожилого псковича

Мошенники оформили кредит на 61-летнего жителя Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 июля псковичу позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники будто бы собираются незаконно оформить на горожанина кредит. И чтобы предотвратить это противоправное деяние, нужно якобы взять кредит, а деньги перевести на другую банковскую карту.

Пенсионер получил 100 тысяч рублей и перевел их на указанный ему незнакомцем счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

А несколько жителей региона за последние дни лишились денег при попытках осуществления операций купли-продажи товаров через Интернет. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Три человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
30 июля 2020
Три человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
Пьяного водителя такси задержали в Пскове
30 июля 2020
Пьяного водителя такси задержали в Пскове
86-летняя женщина погибла при пожаре в Красногородском районе
30 июля 2020
86-летняя женщина погибла при пожаре в Красногородском районе
Публикуем видео с места ДТП, где пьяный водитель протаранил пассажирский автобус
29 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП, где пьяный водитель протаранил пассажирский автобус
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ
29 июля 2020
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
29 июля 2020
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
29 июля 2020
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
29 июля 2020
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области

Идет загрузка...