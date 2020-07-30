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42-летний пскович пытался украсть косметические средства из магазина

Косметические средства из магазина пытался украсть 42-летний житель Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 июля поступило сообщение из охраняемого магазина на Рижском проспекте. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину, пытавшегося похитить из торгового зала косметические средства на сумму более 2 500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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