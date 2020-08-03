0
11:01
Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
10:13
В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину
20:36
В Пскове в здании на улице Олега Кошевого произошёл пожар
14:50
В Пскове водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
11:52
Публикуем видео с места наезда автомобиля на лося в Псковском районе
11:03
От коронавируса за сутки скончались 95 россиян
00:11
Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину

Пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 2 августа около 16:10 у дома в деревне Большие Рогатки Опочецкого района.

34-летний водитель ВАЗа без номеров государственной регистрации при совершении разворота совершил наезд на 67-летнего мужчину, лежащего в траве. В результате ДТП мужчину госпитализировали с переломом грудной клетки.

Как сообщили в ведомстве, водитель и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
03 августа 2020
Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину
03 августа 2020
В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину
В Пскове в здании на улице Олега Кошевого произошёл пожар
01 августа 2020
В Пскове в здании на улице Олега Кошевого произошёл пожар
В Пскове водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
01 августа 2020
В Пскове водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Публикуем видео с места наезда автомобиля на лося в Псковском районе
01 августа 2020
Публикуем видео с места наезда автомобиля на лося в Псковском районе
От коронавируса за сутки скончались 95 россиян
01 августа 2020
От коронавируса за сутки скончались 95 россиян
Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
01 августа 2020
Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе под Псковом
31 июля 2020
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе под Псковом

Идет загрузка...