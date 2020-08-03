В Опочецком районе пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину

10:13, 03 августа 2020, ПАИ

Пьяный водитель ВАЗа переехал лежащего в траве мужчину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 2 августа около 16:10 у дома в деревне Большие Рогатки Опочецкого района.

34-летний водитель ВАЗа без номеров государственной регистрации при совершении разворота совершил наезд на 67-летнего мужчину, лежащего в траве. В результате ДТП мужчину госпитализировали с переломом грудной клетки.

Как сообщили в ведомстве, водитель и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.