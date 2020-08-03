Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

19:06, 03 августа 2020, ПАИ

Соглашение по двойному налогообложению с Кипром разрывает Россия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин.

Этот шаг был предпринят в рамках выполнения президентского указа о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15 %.

Весной российский Минфин уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. В Москве проанализировали предложения Кипра и пришли к выводу, что они размывают «предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ».

Позиция зарубежных коллег будет способствовать безналоговому выводу через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения, подчеркнули в ведомстве.

Так, по данным Минфина, за время действия соглашения с Кипром этой юрисдикцией воспользовались многие российские организации. По разным оценкам, в 2018 году они вывели на Кипр более 1,4 трлн рублей, а в прошлом году – более 1,9 трлн.