В России ипотечная задолженность выросла на 13,8%

19:28, 03 августа 2020, ПАИ

На 13,8 % выросла ипотечная задолженность в России. Такие данные приводить ЦБ, пишет ТАСС.

Ипотечная задолженность в России на 1 июля 2020 года выросла на 13,8 % в годовом выражении – до 8,2 трлн рублей, доля просроченной задолженности при этом не изменилась.

«Задолженность по ИЖК [ипотечному жилищному кредитованию] с учётом приобретённых прав требования на 1 июля 2020 года составила 8,2 трлн рублей, увеличившись за месяц на 93,9 млрд рублей, а за год – на 13,8 %. Доля просроченной задолженности по ИЖК сохраняется на уровне 0,9 %», – отмечает регулятор.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в России за июнь выросла на 0,1 процентного пункта и составила 7,5 %.

В июне российские банки предоставили 116,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 276,1 млрд рублей. Объём ИЖК вырос на 38,9 % к маю и на 28,5 % к июню 2019 года.