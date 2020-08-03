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Политика

Совет Федерации работает над новым законом о многодетных семьях

Фото: Андрей Степанов.

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил несколько вариантов закона, который установит единое понятие многодетной семьи на территории России. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова сообщила в эфире ПАИ-live 4 августа.

«Необходимо принять закон о многодетных семьях, - отметила Елена Бибикова. - Материальный капитал уже есть, законы приняты. Многодетная семья – главный источник для выравнивания демографии. Но нет единого закона о многодетной семье. Указ президента, принятый в 1992 году, предполагает, что каждый регион устанавливает свои правила и льготы».

Заместитель председателя профильного комитета в Совете Федерации добавила, что в Псковской области многодетной считается семья, в которой трое детей, а в южных регионах – пятеро, то есть это понятие требует уточнения.

Елена Бибикова рассказала, что вопросы, касающиеся многодетных семей, сирот, инвалидов, воспитанников домов-интернатов, – это те темы, над которыми комитет работает в ежедневном режиме.

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