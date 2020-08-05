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С начала года четыре жителя Пскова погибли в ДТП

Четыре человека погибли в ДТП в Пскове с начала года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Псков.

По итогам 7 месяцев 2020 года произошло 111 ДТП, в которых погибли четыре человека, 141 получили ранения. В 2019 году произошла 131 авария, погибли четыре человека, пострадали 158.

По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 98 (в 2019 году - 118) ДТП, при этом четыре (в аналогичный период прошлого года - 4) человека погибли и 128 (за 7 месяцев 2019 - 145) человек получили ранения различной степени тяжести.

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