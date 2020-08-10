Чаще всего лесные пожары происходят в Гдовском и Стругокрасненском районах

14:55, 10 августа 2020, ПАИ

Лесные пожары чаще всего происходят в Гдовском и Стругокрасненском районах. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

«Есть районы более подверженные возгораниям по составу леса и по культуре жизнедеятельности людей, - рассказал Олег Черней. – Это Стругокрасненский и Гдовский районы, где ведётся самая активная заготовка леса».

Спикер отметил, что в местах, где нет человека, ничего не горит.

Олег Черней рассказал, что в регионе за текущий год произошло 70 лесных пожаров. 60 % пожаров в псковских лесах выявляют автоматически. На территории региона зарегистрирован третий класс пожарной опасности.