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Общество

О резком ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова заявил его адвокат

Адвокат Эльман Пашаев заявил о резком ухудшении состояния здоровья актёра Михаила Ефремова, пишет ТАСС.

«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает всё произошедшее с ним. Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать», – сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа артисту дважды вызывали скорую помощь из-за подозрения на инсульт, но оснований для госпитализации не было.

В конце июня у актёра уже был сердечный приступ. Ранее во время заседания суда артист не признал свою вину в смерти Захарова. ДТП по вине Михаила Ефремова произошло в начале июня. В крови актёра были найдены наркотики.

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