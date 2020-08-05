Михаил Ефремов не признал вину в смерти Захарова

14:02, 05 августа 2020, ПАИ

Вину в смерти Сергея Захарова не признал Михаил Ефремов. Актёр отметил, что не может признать вину, поскольку ничего не помнит, пишет ТАСС.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», - сказал Ефремов во время заседания суда 5 августа.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро скончался в больнице.

В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.