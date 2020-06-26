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Общество

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

В ночь на пятницу Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, пишет ТАСС. По словам адвоката, это произошло из-за нервного потрясения, которое он переживает после ДТП.

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушёл от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия», - сказал адвокат.

Позже адвокат сообщил РИА Новости, что приступ произошёл накануне годовщины смерти матери Ефремова. «У него вчера была годовщина смерти матери, да и так были проблемы с сердцем. По симптомам, которые он мне рассказал, это похоже на сердечный приступ. Он наотрез отказался вызывать врача — видно, он очень сильно мучается и морально, и физически, и психологически», - отметил Эльман Пашаев.

Актёр Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице. В крови у Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики. Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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