0
12:46
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
12:18
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
11:43
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
11:40
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове
11:33
«Пиковую даму» привезёт краснодарский театр на Пушкинский фестиваль
10:59
Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице
10:53
Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом
Еще новости
Общество

Семерых псковичей под наркотическим опьянением задержали бойцы ОМОН в Пскове

10 августа в ходе профилактических мероприятий на территории Запсковья сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД задержали семерых граждан с признаками  наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщается, что у двоих задержанных обнаружены свертки с неизвестным веществом, которое направлено для проведения экспертизы.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ за употребление наркотических средств  мужчины будут привлечены к административной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
11 августа 2020
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
11 августа 2020
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа 2020
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове
11 августа 2020
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове
«Пиковую даму» привезёт краснодарский театр на Пушкинский фестиваль
11 августа 2020
«Пиковую даму» привезёт краснодарский театр на Пушкинский фестиваль
Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице
11 августа 2020
Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице
Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом
11 августа 2020
Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом
В двух деревнях Островского района изменится график вывоза мусора
11 августа 2020
В двух деревнях Островского района изменится график вывоза мусора

Идет загрузка...