Семерых псковичей под наркотическим опьянением задержали бойцы ОМОН в Пскове

10:22, 11 августа 2020, ПАИ

10 августа в ходе профилактических мероприятий на территории Запсковья сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД задержали семерых граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщается, что у двоих задержанных обнаружены свертки с неизвестным веществом, которое направлено для проведения экспертизы.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ за употребление наркотических средств мужчины будут привлечены к административной ответственности.