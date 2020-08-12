Аналитики заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

08:31, 12 августа 2020, ПАИ

Пандемия коронавируса нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в период с марта по май 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%. Это следует из исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет РБК.

Специалисты назвали наблюдаемое падение прибыли худшим для весенних месяцев за 16 лет.

Общая прибыль российского бизнеса весной этого года составила 1,4 трлн рублей: более трети компаний понесли убыток в 1,65 трлн рублей. В марте совокупный убыток составил 277 млрд рублей.

Однако, как отмечают эксперты, в большинстве российских регионов по итогам трех весенних месяцев бизнес все-таки получил прибыль. Только в 16 регионах финансовые показатели ухудшились настолько, что бизнес показал чистый убыток. По объему потерь лидерами оказались Москва (убыток 85 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд), Республика Коми (19 млрд). Псковской области в числе этих регионов нет.

Подводя итоги исследования, президент FinExpertiza Елена Трубникова предупредила, что российская экономика, бизнес и население будут еще долго преодолевать последствия пандемии коронавируса. По ее словам, надежды, которые возлагали на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантинных ограничений, не оправдались.