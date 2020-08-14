0
09:21
6-летнего мальчика насмерть сбили в Себежском районе
07:09
Публикуем видео с места ДТП в Пскове
22:37
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
17:29
Публикуем видео с места аварии с пострадавшими в Псковском районе
16:11
Публикуем фотографии с места аварии в Псковском районе, где пострадали 4 человека
16:04
Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в Псковском районе
13:46
Под колёса иномарки в Пскове попали двое детей
Еще новости
Происшествия

Житель Опочецкого района сжег автомобиль соперника и пытался его убить

Житель Опочецкого района был осуждён за поджог автомобиля и покушение на убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В октябре 2019 года обвиняемый на почве ревности к своей бывшей сожительнице, которая проживала совместно с потерпевшим, поджег автомобиль ВАЗ-21099, который принадлежал последнему.

В ноябре того же года он выстрелил из гладкоствольного огнестрельного оружия в спину потерпевшего – тот получил телесные повреждения.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

6-летнего мальчика насмерть сбили в Себежском районе
14 августа 2020
6-летнего мальчика насмерть сбили в Себежском районе
Публикуем видео с места ДТП в Пскове
14 августа 2020
Публикуем видео с места ДТП в Пскове
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
13 августа 2020
Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
Публикуем видео с места аварии с пострадавшими в Псковском районе
13 августа 2020
Публикуем видео с места аварии с пострадавшими в Псковском районе
Публикуем фотографии с места аварии в Псковском районе, где пострадали 4 человека
13 августа 2020
Публикуем фотографии с места аварии в Псковском районе, где пострадали 4 человека
Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в Псковском районе
13 августа 2020
Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в Псковском районе
Под колёса иномарки в Пскове попали двое детей
13 августа 2020
Под колёса иномарки в Пскове попали двое детей
Жилой дом горит в Порховском районе
13 августа 2020
Жилой дом горит в Порховском районе

Идет загрузка...