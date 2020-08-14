Житель Опочецкого района сжег автомобиль соперника и пытался его убить

08:36, 14 августа 2020, ПАИ

Житель Опочецкого района был осуждён за поджог автомобиля и покушение на убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В октябре 2019 года обвиняемый на почве ревности к своей бывшей сожительнице, которая проживала совместно с потерпевшим, поджег автомобиль ВАЗ-21099, который принадлежал последнему.

В ноябре того же года он выстрелил из гладкоствольного огнестрельного оружия в спину потерпевшего – тот получил телесные повреждения.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы.